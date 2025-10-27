А лександър Зверев стана поредният от света на тениса, който се сдоби с куче през този месец.

Световният №3 и приятелката му София Томала се радват на домашен любимец от породата дакел. Животното се казва Мишка, а в Германия започнаха да се шегуват, че е кръстено на по-големия брат на Саша – Михаил, наричан Миша. 28-годишният тенисист и актрисата публикуваха снимка на новия член на семейството в социалните мрежи. Те се усмихват щастливо, докато четириногият им приятел ближе Зверев по брадичката.

„Двама главни герои и един, който да се грижи и за двамата. Кажи здравей на Мишка“, написа с чувство за хумор Томала, добавяйки емоджи със сърце и куче.

Моделът и телевизионна звезда Ванеса Марипоса, която има куче от същата порода, бе една от първите, която коментира публикацията.

„Добре дошла в клуба на дакелите. Ще ги обикнеш много – дакелите са страхотни“.

Гришо и Ейса се похвалиха с Пеперони.

По-рано тенис легендите Щефи Граф и Андре Агаси също се похвалиха с домашен любимец, а през изминалия уикенд Григор Димитров и приятелката му Ейса Гонсалес направиха същото, показвайки дакела Пеперони.