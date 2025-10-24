Децата на Граф и Агаси вече поеха своя път, но бившите тенисисти са отдадени за своите кучета.

Т енис легендите Андре Агаси и Щефи Граф си направиха мил подарък за годишнината от сватбата. В Инстаграм те се похвалиха, че са приветствали очарователен нов член на семейството.

„Посрещнете Копър“, написа бившият №1 в света под снимка на малкия домашен любимец. 22-годишната му дъщеря Джаз Ел също добави кадри на кученцето, лежащо в скута й: „Моят нов партньор в престъпленията“.

Вчера Андре отново беше активен с социалните мрежи, където припомни за сватбата си: „24 години с тази великолепна жена. Честита годишнина, Щефи, ти си моят еднорог“. Думите му бяха придружени с фотографии с 56-годишната Граф на шампионския бал на „Уимбълдън“ през 1992 г., където се запознават, и сега. На бракосъчетанието им на 22 октомври 2001 г. присъстваха само майките им, а Щефи бе в напреднала бременност със сина им Джейдън, в момента професионален бейзболист.