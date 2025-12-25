У краинският президент Володимир Зеленски призова руския си колега да „загине“ в предварително записано изявление, публикувано в неговия X акаунт в навечерието на Коледа, пише Guardian.

В клипа с надпис „Весела Коледа!“, заснет пред топло осветен празничен фон, той каза: „Днес всички споделяме една мечта. И си пожелаваме едно нещо заедно - да загине [Путин]“, може би си мисли всеки от нас наум, но когато се обърнем към Бог, разбира се, искаме повече. Искаме мир за Украйна. Борим се за нея. И се молим за нея“.

Силните думи на Зеленски идват след помирително предложение, което той направи днес в опит да спре конфликта с Русия, който бушува вече близо четири години. Той предложи създаването на демилитаризирана зона в източната част на страната му в опит да ускори маратонските преговори за мирен план с американските представители във Флорида .

На друго място в коледното си обръщение украинският президент - облечен в традиционна бродирана риза, в обичайното си черно - каза: „Празнуваме Коледа в труден момент. За съжаление, не всички сме си вкъщи тази вечер, не всички все още имаме дом и не всички, за съжаление, сме с нас днес. И все пак, въпреки всички трудности, причинени от Русия, тя е неспособна да окупира или бомбардира това, което е най-важно. Това е нашето украинско сърце, нашата вяра един в друг и нашето единство“.