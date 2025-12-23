М ъж загина трагично, след като се спъна и падна върху релсите на станция на лондонското метро, докато беше пиян. Той е бил прегазен от седем влака.

Видеонаблюдение показа как жертвата се опитва да се качи обратно на перона за около минута в 14:45, преди да падне отново на релсите. В кръвта му е имало 272 мг алкохол, повече от три пъти над допустимата граница за шофиране във Великобритания, пише Daily Mail.

Клеър Ман, главен оперативен директор на Transport for London (TfL), заяви: „Ще отговорим на доклада на съдебния лекар за предотвратяване на бъдещи смъртни случаи и предприемаме действия, за да предотвратим повторното случване на подобни инциденти“.

Първие три влака, които са блъснали мъжа, не са го забелязали. Четвъртият оператор не е натиснал ръчната спирачка поради шок от размазаното тяло на релсите.