Ж ена от Оклахома е с ампутирани ръце и крака, след като куче, оставено без надзов, зверски нападна нея и приятеля й.

Джанел Скот е била на разходка с колело с приятеля си, когато подивял питбул ги нападнал изневиделица на 9 септември в родния й град Окмулги, Оклахома. Животното свалило Скот от колелото й и започнало да я хапе, докато приятелят й зарязал собствения си велосипед и се втурнал да й помага. Питбулът се обърнал срещу гаджето, което го убило при самозащита, съобщи Fox23.

Друг питбул е бил забелязан в близост, но служителите на реда не са открили никакви доказателства, че е участвал в нападението. Двете кучета са принадлежали на мъж, който е бил вкаран в затвора и оставил домашните си любимци на грижите на свой приятел, според полицейското управление в Окмулги.

Служителите на силите на реда открили Джанел Скот на място, със "значителни и тежки наранявания". Тя е откарана по спешност в болница, където продължава да лежи.

Дясната ръка на Скот е била осакатена до костта и „висяла само на сухожилията“, така че първоначално е очаквала да загуби само единия крайник.

Нейните наранявания в крайна сметка били твърде тежки, така че и ръцете, и краката били ампутирани миналия петък.