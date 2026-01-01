С кандал с международен отзвук разтърси световната политика! Централното разузнавателно управление на САЩ е стигнало до категорична оценка, че Украйна НЕ е целяла резиденция, използвана от руския президент Владимир Путин, при скорошна атака с дрон в Северна Русия.

Така ЦРУ директно подкопава твърдение, което самият Путин е направил пред американския президент Доналд Тръмп по време на телефонен разговор. Според източници на CNN, директорът на ЦРУ Джон Ратклиф лично е информирал Тръмп, че разузнаването не смята обвинението за вярно.

Украйна атакува резиденцията на Путин!

Първоначално Тръмп прие думите на Путин насериозно и дори заяви пред медиите, че е „много ядосан“, след като руският лидер му казал, че домът му е бил цел на украински дрон. По-късно обаче американският президент рязко промени тона си и сподели статия на New York Post, според която „шумът около атаката“ е опит на Русия да саботира мира.

Украйна категорично отрече да е извършвала подобен удар, а Кремъл така и не представи доказателства. Говорителят на Путин призова медиите „да приемат думата на Кремъл“, което допълнително засили съмненията.

Скандалът избухва в изключително чувствителен момент – на фона на активни мирни преговори за край на войната в Украйна. Европейски дипломати директно обвиниха Москва в опит да отклони вниманието и да подкопае усилията за мир, без да влиза в открит конфликт с Тръмп.

„Това е умишлено отклоняване на вниманието“, заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

Междувременно руското министерство на отбраната твърди, че е прихванало 91 дрона, „насочени“ към района на резиденцията край Валдай – но без да обясни как е установена конкретната цел.