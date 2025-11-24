Л юбопитен случай разтърси Италия.

Семейство, живеещо в малка къща в гората, се превърна във фокус на вниманието в страната и разпали общественото мнение.

Изборът на родителите (родом от Австралия и Великобритания) да живеят с трите си деца в контакт с природата и далеч от екстрите на модерния свят, може да им коства родителските права.

Семейството е импровизирало дом в една изоставена постройка, където живеят без ток, вода и отопление. Децата не ходят на училище и не са виждали основни предмети от съвременния живот.

Семейството привлякло вниманието след нещастен случай с отравяне с гъби. Властите инспектират условията на живот на децата и отнеха временно родителските права на бащата и майката. Междувременно малките са поверени на приемно семейство.

Родителите отглеждали животни за препитание – кокошки, коне, а дори и маймунка. Според тях трите деца са били обучавани вкъщи по т.нар. философия unschooling – система, базирана на свободното обучение без традиционна училищна програма. В Италия обаче образованието е задължително, а контролът върху условията за живот на непълнолетни е особено строг.

Фактът, че децата не са посещавали училище, не са били ваксинирани и са живели напълно откъснати от външния свят, поставя институциите в позицията да предприемат защитни мерки. Затова се взима решение децата да бъдат временно настанени в приемно семейство, докато се извършат психологически и медицински проверки и се оцени дали могат да бъдат върнати при родителите си.

Източник: NOVA