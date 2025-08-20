К итай готви невиждана демонстрация на сила – армията на азиатския гигант ще изкара на показ най-новите си оръжия, разработени и произведени изцяло в страната, на грандиозен военен парад следващия месец.

Събитието, което ще отбележи 80 години от края на Втората световна война, ще се проведе на емблематичния площад „Тянанмън“ в Пекин. Президентът Си Дзинпин лично ще инспектира войските, а до него ще застане руският лидер Владимир Путин, потвърдиха от Кремъл. Очаква се и присъствието на други световни лидери, привлечени от зрелището на китайската военна мощ.

„Ще покажем напълно потенциала на нашите въоръжени сили да победят във всяка съвременна война“, заяви генерал-майор Уу Зеке от военната комисия на страната. По думите му на парада ще бъдат представени тежки стратегически оръжия, хиперзвукови системи за прецизен удар, както и ново поколение безпилотно и противобезпилотно оборудване – много от тях показвани за първи път.

В грандиозното 70-минутно шоу ще участват маршируващи сухопътни войски, бронирани колони и въздушни ешелони, демонстриращи пълната трансформация на Китайската народноосвободителна армия.

Пекин увеличи военния си бюджет за 2025 г. с 7,2%, в момент, когато напрежението със Съединените щати – основния стратегически съперник на Китай – расте. Страната вече е втората военна сила в света по разходи за отбрана, а парадът има за цел ясно да покаже: драконът не просто се събужда – той е готов за битка.