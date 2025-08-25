М ощно изригване на Слънцето, по-силно отколкото през юни, предизвика серия от магнитни бури. Това беше съобщено в официалния Telegram канал на ИКИ РАН.

„Слънцето току-що регистрира най-голямото си изригване от 20 юни тази година насам. Събитието имаше рейтинг M4.6 и беше класифицирано като изригване от категория 4 по съвременната 5-точкова система за изригване. Максималната радиация беше регистрирана в 08:24 часа“, се казва в изявление на учените.

Отбелязва се, че в момента се регистрира рязко увеличение на слънчевата активност. Нови плазмени емисии обаче в момента само леко докосват Земята, те са се отдалечили. Но самият факт, че енергията се съхранява в центровете на активност, за да образува най-мощните експлозии за няколко месеца, е обезпокоителен.

Според предварителните оценки, слънчевите центрове ще окажат влияние върху Земята още утре, започвайки от следобед. Въпреки това, големи изхвърляния на маса със значителни ъглови размери може да започнат да докосват Земята с краищата си още днес.