В торo земетресение с магнитуд 5,2 разтърси източната част на Афганистан днес, съобщи Франс прес, позовавайки се на данни на Американската геоложка служба.

УЖАСЯВАЩА ТРАГЕДИЯ: Над 600 души загинаха в брутално земетресение! (СНИМКИ)

Новият трус бе регистриран два дни след като друго земетресение причини големи щети в няколко провинции, граничещи с Пакистан, и отне живота на над 1400 души.

Епицентърът на земетресението този път е на 34 км североизточно от град Джалалабад, в провинция Нангархар, на дълбочина 10 км, съобщиха американските сеизмолози, цитирани от БТА.