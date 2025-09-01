С тотици хора са загинали или ранени при мощното земетресение с магнитуд 6 по Рихтер, което удари североизточната провинция в Афганистан – Кунар, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

Най-малко 622 души са жертвите, а над 1500 са ранени по данни на афганистанското министерство на вътрешните работи, управлявано от талибаните.

Земетресението е ударило провинция Кунар в 23:47 ч. в неделя и е било с епицентър на 27 км североизточно от град Джалалабад в провинция Нангархар, съобщи Геоложката служба на САЩ.

Джалалабад е на около 119 км от столицата Кабул. Земетресение с магнитуд 4,5 е станало 20 минути по-късно в същата провинция.

Агенцията за управление на бедствията в Кунар обяви, че има съобщения за смъртни случаи и ранени в областите Нур Гул, Соки, Уатпур, Маноги и Чападаре. Съобщава се, че земетресението е разтърсило сгради от Кабул до столицата на Пакистан Исламабад.

Спасителите се опитват да претъсят отдалечени райони в източните провинции на страната след земетресението, но ограничените комуникации и тесните планински пътища в региона са усложнили усилията им.

Длъжностни лица от управляваното от талибаните правителство са поискали помощ от международни организации.

