С тотици хора са загинали или ранени при мощното земетресение с магнитуд 6 по Рихтер, което удари североизточната провинция в Афганистан – Кунар, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.
Най-малко 622 души са жертвите, а над 1500 са ранени по данни на афганистанското министерство на вътрешните работи, управлявано от талибаните.
Deeply saddened by the loss of hundreds of lives and the destruction caused by the earthquake in Kunar and Eastern Afghanistan. Condolences to the families who have lost their loved ones. The scale of the devastation is shocking. Intl community has to provide support to Afghans. pic.twitter.com/my1MGYuXEj— Mohsin Dawar (@mjdawar) September 1, 2025
Земетресението е ударило провинция Кунар в 23:47 ч. в неделя и е било с епицентър на 27 км североизточно от град Джалалабад в провинция Нангархар, съобщи Геоложката служба на САЩ.
Джалалабад е на около 119 км от столицата Кабул. Земетресение с магнитуд 4,5 е станало 20 минути по-късно в същата провинция.
Агенцията за управление на бедствията в Кунар обяви, че има съобщения за смъртни случаи и ранени в областите Нур Гул, Соки, Уатпур, Маноги и Чападаре. Съобщава се, че земетресението е разтърсило сгради от Кабул до столицата на Пакистан Исламабад.
Our brothers & sisters n Kunar, Afghanistan r suffering after the devastating earthquake. Families have lost their homes and loved ones — they urgently need shelter, food, and medical support. Let’s stand with them in this difficult time.#PrayForKunar #AfghanistanEarthquake pic.twitter.com/u8VBsIGPfH— Afghan Allies, Lift Behind (@SIV_P1P2) September 1, 2025
Спасителите се опитват да претъсят отдалечени райони в източните провинции на страната след земетресението, но ограничените комуникации и тесните планински пътища в региона са усложнили усилията им.
Длъжностни лица от управляваното от талибаните правителство са поискали помощ от международни организации.