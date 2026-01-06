К омпанията на Илон Мъск , Neuralink, ще започне „голямо“ производство на устройството си за мозъчни импланти през 2026 г., според публикация на Мъск в X.

Имплантът Neuralink е предназначен да свърже мозъка с компютър, като чете електрически сигнали от невроните и ги преобразува в цифрови команди, с цел да позволи на потребителите да контролират устройства или да възстановят загубени функции чрез силата на ума си.

Електродите се поставят близо до невроните в мозъка, за да „открият потенциали за действие“. Това позволява на импланта да „декодира информацията, представена от тези клетки“, както е описано подробно на уебсайта на Neuralink.

„В областите на мозъка, свързани с движението, например, невроните представляват целенасочени движения. В мозъка има неврони, които носят информация за всичко, което виждаме, усещаме, докосваме или мислим“, се казва в сайта

Чипът е описан като напълно имплантируем и козметично невидим, с дебелина само 1,75 инча.

Компанията започна изпитвания върху хора на своя мозъчен имплант през 2024 г., след като отговори на опасенията за безопасността, повдигнати от Агенцията по храните и лекарствата. Първоначалното му заявление беше отхвърлено през 2022 г.

През април парализиран мъж с амиотрофична латерална склероза (АЛС) на име Брад Смит стана третият човек, получил имплант Neuralink и вече може да пише с мозъка си.