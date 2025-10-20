Е ксплозия, която не е била последвана от пожар, е избухнала в рафинерията „Лукойл“ в румънския град Плоещ, която понастоящем се намира в режим на техническа поддръжка, съобщи „Диджи 24“.

Според данни на полицията в окръг Прахова, взривът е станал в инспекционен канал на тръбопровод вследствие на натрупване на газове, образувани от изтичане на отпадни вещества в канала.

По информация на полицията в Прахова, инцидентът е станал на 20 октомври около 11:47 ч. в инспекционен канал на тръбопровод. Сигналът е бил подаден на телефон 112 от 39-годишна жена, която съобщила, че има пострадал човек.

„Първоначалната проверка показа, че 58-годишен мъж, служител на компанията, докато извършвал ремонтни дейности, е бил ударен от бетонен капак на шахта, който бил изхвърлен във въздуха вследствие на експлозия, причинена от натрупване на газове, образувани при изтичане на отпадни вещества в съответния канал“, се посочва в съобщението на полицията.

В резултат на инцидента е образувано наказателно производство за неспазване на законовите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и причиняване на телесна повреда по непредпазливост.

Териториалната инспекция по труда на окръг Прахова е била уведомена за произшествието и ще продължи разследването в рамките на своята компетентност, предаде БГНЕС.