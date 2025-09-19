Е вропейската комисия обяви, че е внесла за одобрение от страните членки нов пакет от санкции срещу Русия.

Целта - засилване на натиска върху Москва заради войната в Украйна.

„Можем да потвърдим, че Комисията е приела нов пакет санкции срещу Русия – това е 19-ият пакет“, заяви говорителката на ЕК Паула Пиньо на пресконференция в Брюксел.

Очаква се председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас да представят подробности по-късно през деня.

Планът след това трябва да бъде одобрен от всички 27 държави членки.

Според предишни изявления на представители на ЕС, пакетът ще засегне руските криптоактиви, банки и енергийния сектор.

Новината идва в момент, когато Киев настоява международните партньори да засилят икономическия натиск върху Москва и да притиснат руския президент Владимир Путин към мирни преговори.

Източник: БГНЕС