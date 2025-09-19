Е вропейската комисия обяви, че е внесла за одобрение от страните членки нов пакет от санкции срещу Русия.
Целта - засилване на натиска върху Москва заради войната в Украйна.
„Можем да потвърдим, че Комисията е приела нов пакет санкции срещу Русия – това е 19-ият пакет“, заяви говорителката на ЕК Паула Пиньо на пресконференция в Брюксел.
Очаква се председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас да представят подробности по-късно през деня.
Планът след това трябва да бъде одобрен от всички 27 държави членки.
Според предишни изявления на представители на ЕС, пакетът ще засегне руските криптоактиви, банки и енергийния сектор.
Новината идва в момент, когато Киев настоява международните партньори да засилят икономическия натиск върху Москва и да притиснат руския президент Владимир Путин към мирни преговори.
Източник: БГНЕС