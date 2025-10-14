Google обяви, че ще инвестира 15 милиарда долара в Индия през следващите пет години и ще изгради гигантски център за данни и база за изкуствен интелект (ИИ) в южната част на страната.

„Това е най-големият център за ИИ, в който инвестираме извън САЩ“, заяви Томъс Куриан, главен изпълнителен директор на Google Cloud, по време на церемония в Ню Делхи.

Той обяви „капиталова инвестиция от 15 милиарда долара“ за пет години и „център за ИИ с мощност от гигавати във Вишакхапатнам“, град в южния щат Андхра Прадеш.

Google има планове центърът в крайна сметка да „достигне мощност от няколко гигавата“, посочи Куриан, цитиран от АФП.

Търсенето на инструменти и решения за ИИ е нараснало значително в Индия, където се очаква до края на годината да има над 900 милиона интернет потребители, благодарение на все по-широкото използване от страна на бизнеса и частните лица.

Министърът на информационните технологии на Индия Ашвини Вайшнау благодари на Google за инвестицията.

„Тази цифрова инфраструктура ще допринесе значително за постигането на целите на нашата визия за ИИ в Индия“, каза той.

Министър-председателят на Андхра Прадеш Чандрабабу Наиду нарече това „много щастлив ден“.

Министърът на технологиите на щата Нара Локеш заяви, че сделката е „революционна инвестиция“, която е резултат от „една година на интензивни дискусии и неуморни усилия“.

„Това е огромен скок за цифровото бъдеще, иновациите и глобалната позиция на нашия щат. Това е само началото“, написа Локеш в X.

Този месец американският стартъп Anthropic обяви, че планира да отвори офис в Индия през следващата година, а неговият главен изпълнителен директор Дарио Амодей се срещна с министър-председателя Нарендра Моди.

В публикация в X Моди каза на Амодей, че „динамичната технологична екосистема и талантливите млади хора в Индия са двигател на иновациите в областта на ИИ“. Той добави, че иска да „използва ИИ за растеж“.

Този ход на Anthropic следва поредица от съобщения на други водещи компании в областта на ИИ, които се опитват да привлекат индийски потребители.

OpenAI обяви, че ще отвори офис в Индия по-късно тази година, а шефът ѝ Сам Олтман отбеляза, че използването на ChatGPT в страната се е увеличило четирикратно през последната година.

Фирмата Perplexity AI също обяви важно партньорство през юли с индийския телекомуникационен гигант Airtel, предлагайки на 360-те милиона клиенти на компанията безплатен едногодишен абонамент за Perplexity Pro.