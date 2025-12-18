П ротестиращите гръцки фермери блокираха за неопределено време преминаването на камиони през граничен пункт „Кулата – Промахон“, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Земеделските производители и животновъди от района на Северна Гърция са препречили с тракторите си и друга земеделска техника преминаването на товарни автомобили и в двете посоки след 12:00 часа днес.

Следващите действия на фермерите на пункта ще бъдат определени, след като бъдат взети решения на общо събрание, което ще се проведе след края на общонационалната среща на блокадите в Серес.

Преминаването на леките автомобили и автобусите през пункта остава свободно.

На място вече се образуват опашки от изчакващи тежкотоварни камиони.

Земеделците извършват периодични блокади на пътища, гранични пунктове, пристанища и други обекти от транспортната инфраструктура на страната, в зависимост от решенията на местните им събрания.

Припомняме, че протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандал с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ.

Източник: БТА