П алестинското ислямистко движение „Хамас“ освободи първите заложници, като част от споразумението за прекратяване на огъня в Газа.

Израелското външно министерство приветства с "добре дошли у дома" седемте израелски заложници.

От публикация на израелското министерство в социалната мрежа "Екс" става ясно, че сред освободените е Матан Ангрест, който има и българско гражданство.

Израелската армия потвърди, че седем заложници са предадени от "Хамас" на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) в Газа. Впоследствие заложниците бяха предадени от МКЧК на израелската армия.

По-рано днес "Хамас" публикува списък с имената на 20-те живи израелски заложници, които ще бъдат освободени в рамките на първата фаза от споразумението с Израел.

Тръмп: Войната в Газа приключи

Съобщено бе също, че палестински затворници биват товарени на автобуси в израелски затвори, в очакване на освобождаването на заложниците.

Припомняме, че Израел и "Хамас" подписаха миналата седмица споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелци, които бяха взети за заложници при нападението на 7 октомври 2023 г, в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.

Източник: БТА