В ойната в ивицата Газа приключи! Това обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, преди да замине на посещението си в Израел и Египет, където го очакват днес за срещата на върха, целяща да постигне мир в палестинския анклав.

"Войната е приключена, разбирате ли това?", заяви Тръмп пред медиите, в отговор на въпрос за конфликта между Израел и "Хамас".

Той обеща също, че посещението му "ще бъде много специален момент".

"Всички очакват с нетърпение да го изживеят", увери президентът на САЩ.

Това е момент, според републиканския президент, за който е помогнала подкрепата на неговата администрация за действията на Израел, разбил иранските съюзници, включително "Хамас" в Газа и "Хизбула" в Ливан.

"Всички са изумени и развълнувани и ще си прекараме невероятно", намигна американският президент.

Източник: БТА