У чени откриха, че младите хора сега са най-нещастните в световен мащаб, което напълно опровергава идеята за „криза на средната възраст“, пише Daily Mail.

Ново проучване разкри, че хората на възраст между 18 и 24 години са най-нещастната група в САЩ, Великобритания и в 44 други страни. В исторически план изследванията показват, че щастието има тенденция да спада в средната възраст, обикновено на 40 години, и след това отново се покачва в напреднала възраст. Учени в САЩ и Великобритания обаче установиха, че психичното здраве на поколение Z се влошава от около 2014 г. насам, като тенденцията става още по-изразена по време и след пандемията от COVID-19.

Въпреки че изследователите не са посочили конкретна причина за намаляващото щастие на групата, те отбелязаха по-широки проблеми като по-често пропускане на училище, предизвикателства в ученето и повече млади хора, отпадащи от работната сила поради проблеми с психичното здраве.

Те също така установиха, че младите жени изпитват по-лошо психично здраве от младите мъже, което може да е свързано с по-високи нива на тревожност и депресия сред жените. В САЩ младите жени са отбелязали най-голямо увеличение на нещастието, като нивата на отчаяние са се повишили от 5,6% през 2009 г. до 9,3% до 2024 г.

Екипът отбеляза, че отчаянието е тежко състояние на лошо психично здраве, при което човек се чувства изключително стресиран, депресиран или емоционално претоварен за продължителен период от време. От 1993 г. до 2014 г. само 3,7% от американците съобщават, че чувстват отчаяние, но това се е увеличило до 6,7% до 2024 г. Сред младите хора под 25 години обаче то почти се е утроило от 2,9% на осем%. В световен мащаб тенденцията към влошаване на психичното здраве сред най-младите хора е също толкова тревожна. В 44 страни изследователи от колежа Дартмут в Ню Хемпшир и Университетския колеж в Лондон установиха, че 48% от поколението Z са изложени на риск от проблеми с психичното здраве. Над 13% от лицата под 25 години са се определили като „в затруднено положение“, в сравнение с едва 5,6% от всички останали участници в проучването.