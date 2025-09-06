Н овото име на Пентагона вече е факт.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, с който преименува Министерството на отбраната на „Министерство на войната“.

На церемонията във Вашингтон присъства ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет, а републиканският президент каза, че настоящото име, използвано повече от 70 години, е твърде политкоректно.

„Смятам, че това изпраща послание за победа“, каза Тръмп в Овалния кабинет относно преименуването. „Името е много по-подходящо, предвид състоянието на света в момента“.

Новото наименование се връща към „Министерство на войната“, използвано повече от 150 години – от 1789 г., след независимостта от Великобритания, до 1947 г., скоро след Втората световна война.

Тръмп не може официално да смени името на Пентагона без одобрение от Конгреса, но неговият указ позволява използването на новото название като „вторично“.

Бившият водещ на Fox News Пийт Хегсет, назначен от Тръмп да ръководи голямо преструктуриране на обширното ведомство, каза, че промяната е „не само за преименуване, а за възстановяване на воинския дух“.

