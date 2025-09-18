И зраел направи исторически пробив във военните технологии! Министерството на отбраната обяви, че е завършило успешно изпитанията на свръхмощната лазерна система за противоракетна отбрана „Железен лъч“ (Iron Beam), която се очаква да влезе в употреба до края на 2025 г., съобщава „Ройтерс“.

Създадена от Rafael Advanced Defense Systems и Elbit Systems, системата използва концентриран енергиен лъч, способен да унищожава ракети, минометни снаряди, дронове и дори малки самолети. За разлика от традиционните прехващачи, които струват поне 50 000 долара на изстрел, всяка лазерна атака излиза „почти без пари“, отбелязва министерството.

Тестовете в Южен Израел доказаха ефективността на оръжието в „пълна оперативна конфигурация“ – за първи път в света подобна лазерна система достига пълна бойна готовност. „Това е революция в противовъздушната отбрана“, заяви генералният директор на ведомството Амир Барам.

Президентът на Rafael, Ювал Щайниц, нарече „Железен лъч“ „система, която ще промени правилата на играта“, а шефът на Elbit, Бецалел Махлис, разкри, че вече се разработва и въздушен лазер, който може да се окаже стратегически пробив в отбраната.

Новата технология ще работи рамо до рамо с добре познатите израелски щитове „Железен купол“, „Прашката на Давид“ и „Стрела“, които през последните години са неутрализирали хиляди ракети, изстреляни от „Хамас“, „Хизбула“ и хутите.

С „Железен лъч“ Израел прави гигантска крачка към бъдещето на лазерните оръжия – евтини, бързи и смъртоносно точни.