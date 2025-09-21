Б ритански изтребители осъществиха първия си полет за подсигуряване на въздушното пространство на източния фланг на алианса.
Два изтребителя Eurofighter Typhoon на Кралските военновъздушни сили са взели участие в полети над Полша този уикенд в рамките на мисията "Източен страж", съобщи военното министерство. В мисията вече участват френски изтребители Dassault Rafale, както и самолети на Дания, Германия и Италия.
НАТО задейства "Източен страж" заради ескалация на напрежението след многократни руски нарушения на въздушното пространство на Полша, Румъния и Естония. Русия отрича или омаловажава нарушенията, съобщи БНТ.