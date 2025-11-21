М ечка гризли нападна група ученици и учители.

Ужасяващият инцидент е станал на планинска пътека в канадската провинция Британска Колумбия.

При атаката са пострадали 11 души, двама от които са в критично състояние, предаде АП.

Нападението се е случило вчера следобед в района на Бела Кула, на 700 километра северозападно от град Ванкувър.

Местните власти от коренното население нуксалк, съобщиха късно снощи, че "агресивната мечка" все още е на свобода, а полицията и служители на природозащитната служба са на мястото на инцидента.

"Служителите на реда са въоръжени. Останете вкъщи и се отдалечете от магистралата", съобщиха местните власти в публикация в социалните мрежи.

Нуксалк са общност от коренното индианско население, които населяват района на Бела Кула.

Двама души са в критично състояние, а други двама са с тежки наранявания, съобщи говорител на службата за спешна медицинска помощ.

Останалите са получили медицинска помощ на мястото на инцидента.

Вероника Скунър, родител на едно от децата, разказа, че много хора са се опитали да спрат мечтата гризли при нападението, но един учител "е понесъл цялата тежест" на атаката и е сред пострадалите, които са били откарани с хеликоптер към болницата.

