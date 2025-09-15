Н АТО де факто е във война с Русия чрез продължаващата си военна подкрепа за Украйна. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

"Това е очевидно и не изисква допълнителни доказателства", изтъкна той на пресконференция.

Русия обвинява Алианса в участие в конфликта в Украйна, откакто той започна да изпраща военна помощ на Киев.

Последното изказване на Песков дойде след забележката на полския външен министър Радослав Сикорски, че НАТО не е във война с Русия въпреки нахлуването на дронове на Москва на територията на страната му.

Междувременно Алиансът обеща да засили присъствието си на източния фланг.