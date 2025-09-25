П оставят специални GPS ограничители на скорост за автомобили, чиито водачи системно са превишавали скоростта. Идеята идва от САЩ и вече се прилага масово в столицата Вашингтон, като засега това изглежда като единственият близо 100% ефективен вариант да се сложи край на войната по пътищата. Много е вероятно тази тенденция скоро нацяло да се пренесе и в Европа, а от там и в България, което би било може би най-добрият начин да спрем масовите катастрофи по родните пътища.

Според новия закон в САЩ, всеки, който е хванат да шофира с 20 мили в час над позволеното по магистрала, или с 10 мили в час пвоече от ограничението на всички други пътища, ще бъде задължен да постави такъв ограничител, ако иска да получи книжката си.

Устройството работи по прост начин - следи GPS сигнала, който отчита скоростта и електронно ограничава максималната скорост на автомобила. Провинилите се трябва да го държат в колите си най-малко 120 дни, или 150 дни, ако са получили обвинение. Шофьорите могат да увеличават скоростта повече от електронното ограничение до три пъти месечно, след което устройството просто блокира автомобила им. Ако път откажат да го поставят, глобите са солидни, а отнемането на книжката - за по-дълъг период.

2023 г. се превърна в годината с най-много смъртни случаи по пътищата във Вашингтон и решението е следствие на тази черна статистика. 1/3 от убийствата на пътя пък се дължат именно на високата скорост. Подобна е статистиката и у нас.

Очакванията са тази технология буквално да спаси животи, а в Европа вече има въведена подобна опция за някои от новите автомобили. Разликата е, че във Вашингтон това се прилага като наказателна мярка, а не като превантивна такава.

*Източник: Флагман