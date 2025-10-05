И талия стана първата в Европа, която официално позволява средни и големи кучета да пътуват в кабината на самолет.

След като вече бяха допуснати във влаковете, сега четириногите ще могат да летят редом със стопаните си и в самолета, а не в багажното отделение.

Това не е първи случай в света, но е прецедент за Европа, предаде NOVA.

​В края на септември Мока и Хъну бяха първите кучета, които дебютираха на борда на полет от Милано към Рим с билет. Полетът експериментира нова инициатива на Италианската авиационна агенция, наречена “Приятели на любимците”.

„Лабрадор на 11 години пътува без проблем. Моите деца отраснаха с два лабрадора. Чудесна инициатива. Знак на цивилизация. Нямаше никакъв проблем с пътниците. Всички мерки за сигурност бяха спазени. Кучетата трябваше да имат чип, ваксинации и, разбира се, платен билет”, сподели министърът на транспорта Матео Салвини.

Привилегията се отнася за кучета до 25 кг. На полет може да се качат до две кучета, на повод и с намордник.

Единият от първите четириног пътник пътува дори в първа класа, за да му е по широко. Собственикът му прецени, че той го заслужава

Инициативата беше посрещната много добре на Апенините, където хората са пословични с любовта си към домашни любимци, особено кучета и котки. Показателно е, че в Италия няма бездомни такива, защото веднага се намира кой да ги прибере. Активистите също са доволни, защото смятат, че инициативата ще пресече феномена на изоставяне на домашните приятели по време на ваканционните периоди.