М ощна експлозия разтърси руския град Копейск, като в социалните мрежи се разпространяват видеоклипове, показващи, че тя идва от фабрика за боеприпаси близо до Челябинск, в Уралските планини, съобщава Би Би Си.

Инцидентът е причинил мащабен пожар и, според първоначалните съобщения, цитирани от британската медия, е причинил много смъртни случаи.

Руски официални лица съобщават, че най-малко 4 работници са загинали при експлозия, която руски военни е причинена от украински дронове, според руски военни Копейски е почти в Сибир, на повече от 1600 километра от Украйна.

Качените в мрежата видеа са от момента на поражението на АД "Завод "Пластмас".

Заводът произвежда боеприпаси за цевна артилерия, корабна артилерия, танкове и самоходни оръдия.

Продукцията обхваща калибри от ~76 мм до ~152 мм.

Украйна дронове Сибир взрив гръмна военен завод