М ощна експлозия разтърси руския град Копейск, като в социалните мрежи се разпространяват видеоклипове, показващи, че тя идва от фабрика за боеприпаси близо до Челябинск, в Уралските планини, съобщава Би Би Си.
Инцидентът е причинил мащабен пожар и, според първоначалните съобщения, цитирани от британската медия, е причинил много смъртни случаи.
‼️‼️🇺🇦🔥🔥🇷🇺 In Kopeysk near Chelyabinsk, there was an explosion at the "Plastmas" factory, which produces ammunition for barrel artillery, naval artillery, tanks, and self-propelled guns— Visioner (@visionergeo) October 22, 2025
Руски официални лица съобщават, че най-малко 4 работници са загинали при експлозия, която руски военни е причинена от украински дронове, според руски военни Копейски е почти в Сибир, на повече от 1600 километра от Украйна.
Russian officials say at least 4 workers died in an explosion (caused by Ukrainian drones, as per Russian military bloggers) at an ammunition plant in Kopeysk near Chelyabinsk. That’s almost in Siberia, more than 1,000 miles from Ukraine. pic.twitter.com/mnOu0MqKzJ— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) October 22, 2025
Качените в мрежата видеа са от момента на поражението на АД "Завод "Пластмас".
Заводът произвежда боеприпаси за цевна артилерия, корабна артилерия, танкове и самоходни оръдия.
Продукцията обхваща калибри от ~76 мм до ~152 мм.
Explosions from poss sabotage were reported at the Rostec Plastmass ammunition plant in Kopeysk, Chelyabinsk region, killing 12 persons. There is also a large ammunition depot close by. Geolocated at 55.127945503546584, 61.574417993657676 & 55.14749954279446, 61.58905760626003 pic.twitter.com/yEwDQ1Zf4Z— raging545 (@raging545) October 23, 2025