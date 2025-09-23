Ф ренският президент Еманюел Макрон получи „автентично нюйоркско изживяване“, след като кортежът му попадна в задръстването около централата на ООН на 22 септември и бе принуден да продължи пеша из улиците на Манхатън.

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ООН: Франция призна държавата Палестина!

Кадри, публикувани от френската медия Brut, показват как обърканият държавен глава моли полицай от NYPD да му позволи да премине. „Съжалявам, господин президент, всичко е блокирано в момента,“ казва служителят, докато Макрон настоява да бъде пропуснат, ако конвоят на президента Тръмп не минава.

Видимо изнервен, Макрон вдига телефонно обаждане – изглежда именно до Доналд Тръмп. „Как си? Познай къде съм – стоя на улицата, защото всичко е затворено заради теб“, казва френският лидер със смях. След това той извървява около 30 минути пеша до следващата си дестинация, предаде БГНЕС.

Макрон прие ситуацията с чувство за хумор – усмихваше се, позираше за снимки с минувачи, а в един момент дори позволи на човек, който искаше селфи, да го целуне по главата, като увери охраната си: „Не, не, спокойно, всичко е наред.“

Френският президент е в Ню Йорк за участието си в Общото събрание на ООН, където официално обяви, че Франция признава „Държавата Палестина“ – в синхрон с подобни решения на Австралия, Канада, Великобритания и Португалия през последните дни.

Жестът, макар и символичен, цели да засили натиска върху Израел за прекратяване на войната в Газа. Президентът Тръмп се очаква да говори пред ООН днес.

