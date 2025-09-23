Ф ренският президент Еманюел Макрон получи „автентично нюйоркско изживяване“, след като кортежът му попадна в задръстването около централата на ООН на 22 септември и бе принуден да продължи пеша из улиците на Манхатън.

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ООН: Франция призна държавата Палестина!

Кадри, публикувани от френската медия Brut, показват как обърканият държавен глава моли полицай от NYPD да му позволи да премине. „Съжалявам, господин президент, всичко е блокирано в момента,“ казва служителят, докато Макрон настоява да бъде пропуснат, ако конвоят на президента Тръмп не минава.

The New York City gridlock during the high-level UN General Assembly session did not spare even visiting French President Emmanuel Macron, whose entourage was stopped by police due to strict traffic restrictions in place for US President Donald Trump’s motorcade.



A video going… pic.twitter.com/dlDDd5wumH — The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) September 23, 2025

Видимо изнервен, Макрон вдига телефонно обаждане – изглежда именно до Доналд Тръмп. „Как си? Познай къде съм – стоя на улицата, защото всичко е затворено заради теб“, казва френският лидер със смях. След това той извървява около 30 минути пеша до следващата си дестинация, предаде БГНЕС.

Макрон прие ситуацията с чувство за хумор – усмихваше се, позираше за снимки с минувачи, а в един момент дори позволи на човек, който искаше селфи, да го целуне по главата, като увери охраната си: „Не, не, спокойно, всичко е наред.“

Френският президент е в Ню Йорк за участието си в Общото събрание на ООН, където официално обяви, че Франция признава „Държавата Палестина“ – в синхрон с подобни решения на Австралия, Канада, Великобритания и Португалия през последните дни.

Жестът, макар и символичен, цели да засили натиска върху Израел за прекратяване на войната в Газа. Президентът Тръмп се очаква да говори пред ООН днес.