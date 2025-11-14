М лад мъж е с тежки наранявания на главата, след като беше ударен от влак в Западна Германия.

До инцидента на жп гарата в Лайхлинген се стигнало, тъй като 27-годишният мъж стоял на перона и гледал в телефона си, съобщиха днес местните власти, цитирани от ДПА.

Според федералната полиция мъжът е бил вторачен в мобилния си телефон и е стоял твърде близо до ръба на перона.

При приближаването на влака към гарата машинистът е издал звуково предупреждение и е задействал аварийната спирачка, но не е успял да предотврати сблъсъка.

Мъжът е пострадал тежко и е откаран в болница с хеликоптер.

ЖП линията Леверкузен-Опладен и гарата в Лайхлинген са затворени временно.

Източник: БТА