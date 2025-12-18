П резидентът на САЩ Доналд Тръмп направи необичайно обръщение към нацията снощи.

В него той се похвали с постиженията си и обвини предшественика си от демократите за растящите потребителски цени.

Словото бе произнесено в момент, когато партията му се готви за междинните избори догодина и на фона на спадащия му рейтинг, предаде Ройтерс.

"Преди 11 месеца аз наследих бъркотия и сега я оправям", отсече лидерът на САЩ във встъпителните си изречения.

Президентът похвали работата на правителството си през отминаващата година по редица въпроси, вариращи от намаляването на незаконните пресичания на границите до свалянето на цените на някои стоки.

Обръщението даде възможност на президента и да засегне проблема с разходите за живот на хората, който републиканецът често отминава като измислица на демократите. И по този пункт той отново обвини предшественика си Джо Байдън, но на практика призна, че цените остават високи.

"Ще сваля тези цени и ще го направя много бързо", каза Тръмп. Той обеща на американците "икономически разцвет, какъвто светът никога не е виждал", и обяви, че всеки американски военнослужещ ще получи еднократен чек за 1776 долара преди Коледа – 1776 като годината на Декларацията за независимост, с която са създадени САЩ.

През ноември догодина Републиканската партия ще се яви на избори, на които ще се бори да запази контрола си над Камарата на представителите и Сената.

Източник: БТА