И спанското правителство предлага да се прекрати промяната на часовото време в ЕС от 2026 г. Предложението е представено на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика.

В специално видео в социалната мрежа Х премиерът Педро Санчес обяви, че не вижда смисъл в преминаването от лятно към зимно часово време, информира БНР.

"Във всички проучвания, в които са питани испанци и европейци, мнозинството е против тази смяна", добавя министър-председателят.

Педро Санчес

Сред аргументите на испанското правителство са - първо, мнозинството от подкрепата на испанските и европейските граждани; освен това, липсата на научни доказателства за връзката между промяната на часовото време и спестяването на енергия; и трето - отрицателните ефекти от двойната промяна на часовото време върху здравето и благосъстоянието на гражданите.

Правосъдният министър Феликс Боланьос обясни, че правителството е решило да започне този дебат сега, защото планирането на ЕС за текущите промени в часовото време приключва през 2026 г., така че сега е подходящият момент да се обърне внимание на него.

Според Боланьос настоящата система вече не служи на двете цели, преследвани при въвеждането ѝ през 1980 г., а именно икономии на енергия и хармонизиране на общия пазар.

*Източник: БНР