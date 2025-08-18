М алък самолет извърши аварийно кацане на голф игрище в австралийския град Сидни, след като по време на полет машината изгубила мощност.

Инцидентът е станал в неделя следобед и за щастие се разминал без тежки последици. На борда са се намирали двама души – инструктор и стажант-пилот, които са получили леки наранявания. Няма пострадали сред хората, намиращи се в района на игрището, предава NOVA.

Според местни медии самолетът Piper Cherokee е бил използван за тренировъчен полет. След загубата на мощност пилотите са били принудени да потърсят най-близкото безопасно място за кацане, което се оказало голф игрище.

Авиационните власти в Австралия са започнали разследване на причините за инцидента.

