Н ай-високият мост в света официално е отворен за движение и значително намалява времето за пътуване на пътуващите. Рекордно високият мост Huajiang Grand Canyon Bridge в Южен Китай се издига на около 625 метра над река Бейпан, което го прави най-високият мост в света, според информация на NBC News и CNN. 

Новопостроеният мост, който се извисява над реката и пролома в провинция Гуейджоу, официално отвори врати за движение в неделя, 28 септември. След три години и осем месеца строителство, рекордно високият мост вече свързва основните туристически забележителности в региона и намалява времето за пътуване през каньона от 2 часа на 2 минути, предаде NBC News, цитирайки местните власти.

От моста може да се скача с бънджи.

Китай най-високият мост Huajiang Grand Canyon Bridge Гуейджоу мост рекорд