Н ай-високият мост в света официално е отворен за движение и значително намалява времето за пътуване на пътуващите. Рекордно високият мост Huajiang Grand Canyon Bridge в Южен Китай се издига на около 625 метра над река Бейпан, което го прави най-високият мост в света, според информация на NBC News и CNN.
La Chine inaugure le Huajiang Grand Canyon Bridge, le pont le plus haut du monde, perché à 625 mètres au-dessus du vide. Véritable prouesse d’ingénierie, il abrite aussi un café vertigineux où chaque espresso devient une expérience à couper le souffle.— Creapills 💊 (@creapills) October 2, 2025
Новопостроеният мост, който се извисява над реката и пролома в провинция Гуейджоу, официално отвори врати за движение в неделя, 28 септември. След три години и осем месеца строителство, рекордно високият мост вече свързва основните туристически забележителности в региона и намалява времето за пътуване през каньона от 2 часа на 2 минути, предаде NBC News, цитирайки местните власти.
Rising 625 meters above the river and set to be the world’s tallest, the Huajiang Grand Canyon Bridge in Guizhou, SW China, unveiled a spectacular water curtain test, where sunlight and spray merged to paint a rainbow over the canyon. 🌈 pic.twitter.com/4Y4q2TjGZK— Yu Jing (@ChinaSpox_India) October 2, 2025
От моста може да се скача с бънджи.
🪂 Skydiving off the world’s tallest bridge — Huajiang Grand Canyon Bridge (625m), Guizhou, SW China.— Trendibe 🍁 (@Trendibe) October 2, 2025
