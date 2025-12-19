П резидентът Доналд Тръмп отправи някои не толкова фини критики към своите предшественици, като постави нови плакети под портретите им в новата президентска Алея на славата в Белия дом.

Бившият президент Джо Байдън вече беше осмиван в инсталацията, която беше открита през септември, когато Тръмп използва снимка на автоматична писалка, за да представи 46-ия президент. Сега има две плакети, които включват прякорите на Тръмп за Байдън, пише Fox News.

„Сънливият Джо Байдън беше безспорно най-лошият президент в американската история“, се казва на горната плоча. „Байдън ръководеше серия от безпрецедентни бедствия, които доведоха нашата нация до ръба на унищожението. Неговата политика причини най-високата инфлация, регистрирана някога, което доведе до загуба на щатския долар с повече от 20% от стойността си за 4 години“, пише още на плакета.

President Trump has installed plaques underneath portraits of presidents at the White House, using them to insult and make unfounded claims about some of his predecessors, including Joe Biden and Barack Obama.



Read more: https://t.co/NO7gT35DE0 pic.twitter.com/ENBDE6RQYR — ABC News (@ABC) December 17, 2025

Тръмп също така отправи подобни обиди към бившия президент Барак Обама, наричайки го „една от най-разделящите политически фигури в американската история“.

„Като президент той прие крайно неефективния Закон за „недостъпните“ здравни грижи, в резултат на което партията му загуби контрол над двете камари на Конгреса и бе избрано най-голямото републиканско мнозинство в Камарата на представителите от 1946 г. насам“, се казва на първата от двете плочи.

Тръмп продължи с радикалните си решения, като се погрижи да бъде увековечен на още едно място. Съветът на настоятелите на Центъра „Кенеди“ гласува единодушно да преименува институцията Мемориален център за сценични изкуства „Доналд Дж. Тръмп и Джон Ф. Кенеди““.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит съобщи новината в четвъртък следобед. „Току-що бях информиранa, че високоуважаваният съвет на Центъра „Кенеди“, състоящ се от едни от най-успешните хора от всички части на света, гласува единодушно за преименуването на Центъра „Кенеди“ на Център „Тръмп-Кенеди“, заради невероятната работа, която президентът Тръмп е свършил през последната година за спасяването на сградата“, написа Ливит в X.