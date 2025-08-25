Х ирургически операции за намаляване на ръста са новата тенденция в клиниките в Турция, една от водещите дестинации за медицински туризъм в региона, съобщава Си Ен Ен-Тюрк, цитирана от БТА.

Според публикация на в. "Поста" Турция се е превърнала в предпочитан център за естетични хирургични процедури за намаляване на ръста, търсени предимно от високи дами, които смятат височината си за недостатък по отношение на привлекателността или такива с различна дължина на краката.

Турски клиники предлагат процедури, при които чрез скъсяване на бедрената и пищялната кост се постига намаляване на ръста от 3 до 8,5 сантиметра. Клиниките заявяват, че след процедурата не остават белези, а пациентите обикновено се изписват в рамките на 3 до 5 дни. Въпреки това по време на процеса на заздравяване трябва да се използва проходилка или инвалидна количка в продължение на два месеца. Повечето пациенти могат да започнат да ходят без помощ от шестата седмица, посочват още клиники, които предлагат тази услуга. 

Турция медицина туризъм операция намаляване ръст високи дами