С оциалните мрежи стават все по-опасни, а едно от последните предизвикателства тревожи сериозно родители и експерти по безопасност. Тийнейджър от Великобритания, Лукас Хоусън, загуби голяма част от езика си, след като участва в опасното "tap out" предизвикателство, разпространяващо се в TikTok и други платформи.

Лукас, който е от Линкълншир, попаднал в беда, докато се забавлявал с приятели в парк. Майка му, Ейми Хоусън, разказа пред NY Post, че получила панически обаждане на 17 юли вечерта, че нещо се е случило. "Казаха ми, че е припаднал в парка", обясни тя. "Оставих всичко и веднага тръгнах натам."

По пътя към парка Ейми получила друго обаждане от един от приятелите на Лукас, и новината била още по-страшна, той бил отхапал езика си. Когато пристигнала, открила сина си седнал на тревата, окървавен и плачещ. "Треперех", спомня си тя. "Той не знаеше къде се намираше и продължаваше да пита какво се е случило, дори след като му обясних."

Според хората наоколо, Лукас участвал в "tap out" предизвикателство: приятели се поставят един друг в задушаващи хватки до припадане. Идеята е човекът да "tap out" (да се предаде) преди да изгуби съзнание, но често нещата излизат извън контрол.

За съжаление, при Лукас всичко се объркало. Той припаднал заради липса на кислород, паднал на земята, ударил брадата си и отхапал по-голямата част от езика си. Лекарите потвърдиха, че е отхапал около три четвърти от него. Тийнейджърът също страдал от амнезия заради недостига на кислород и бил безсъзнание около 20 секунди, преди да се събуди.

За щастие, на място пристигнали медици, а приятелите на Лукас били "абсолютно отчаяни", разказа майка му. Той бил транспортиран в болница, където лекарите успели да спасят езика му, и вече е напълно възстановен.

"Той каза: "Винаги го правим. Всички около училището го правят." Те просто се шляели, играейки си, редувайки се да поставят другия в хватка", споделя Ейми. Тя казала на сина си, че е късметлия, че е избегнал по-тежки травми или смърт. Майката подозира, че социалните мрежи са изиграли голяма роля в подтикването на Лукас и приятелите му към това предизвикателство. "Вероятно го е видял онлайн и е решил, че ще е забавно", казва тя.

Сега Ейми призовава за по-строг контрол върху социалните мрежи: "Тези видеа определено трябва да се преглеждат. Не ги пробвайте. Когато си дете, си мислиш, че си неуязвим, но не е така", апелира тя.

Това не е първият случай, в който подобни трикове стават новина. Подобни предизвикателства са свързани със сериозни травми и дори смърт, но продължават да се появяват. Експертите предупреждават, че такива тенденции могат да бъдат смъртоносни, особено когато децата са под натиск да впечатлят приятели или да съберат гледания.

Историята на Лукас е ужасяващо напомняне за това колко опасни могат да бъдат онлайн предизвикателствата и колко бързо нещата могат да излязат извън контрол, когато децата не разбират напълно риска. За родителите и настойниците това е сигнал да следят какво гледат, обсъждат и опитват децата онлайн. А за тийнейджърите? Някои "забавления" просто не си заслужават риска за живота, пише The Times of India.

*Източник: Vesti