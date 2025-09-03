11-годишно момче беше простеляно смъртоносно в гърба, след шега със звънец около 23:00 часа местно време в събота вечерта в щата Тексас, съобщи полицията,предаде ВВС. Джулиан Гузман почина в неделя, 31 август.

Полицията задържа мъж във връзка с убийството, идентифициран като Гонсало Леон младши, в затвора на окръг Харис.

"На служителите беше съобщено, че Гузман е звънял на вратите на домовете в района и след това е бягал", се посочва в изявление на полицейското управление в Хюстън. "Свидетел разказа, че Гузман е бягал от една къща, след като е звънял на вратата, точно преди да бъде прострелян."

Полицията уточни, че Гузман е бил ранен, когато са пристигнали на мястото, и е бил откаран в близка болница. По-късно той е починал в неделя, 31 август.

Един човек е бил задържан на място за разпит, но впоследствие е освободен, добавиха от полицията.

Свидетел си спомня, че "някой изтича от тази къща и стреля по децата, които тичаха по улицата", заяви детектив сержант Майкъл Кас от полицията в Хюстън пред местния филиал на CBS News, партньор на BBC. "За съжаление, едно от момчетата, което беше на 11 години, беше простреляно в гърба", допълни той.

Той отбеляза също, че стрелбата "не прилича на никакъв вид самоотбрана".

Шегите от типа звъниш и бягаш, които стават все по-популярни в TikTok, вече са довели до смъртоносни стрелби в миналото. Мъж от Вирджиния беше обвинен през май в убийство втора степен за прострелване на тийнейджър, който снимал видео в TikTok, правейки си шега пред дома на мъжа, съобщи New York Times.

Освен това мъж от Калифорния беше признат за виновен в убийство през 2023 г., след като блъснал с колата си в три момчета и ги убил, след като те ударили вратата му като шега, според Асошиейтед прес.

Източник: Vesti.bg