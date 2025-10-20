И нцидент е станал близо до кортежа на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в Калифорния. Снаряд е избухнал преждевременно и фрагментите му са повредили автомобил на Калифорнийския пътен патрул, според Axios.

Инцидентът е станал по време на военна демонстрация, организирана от Корпуса на морската пехота на САЩ в чест на 250-годишнината на Корпуса в Кемп Пендълтън.

Медията съобщи, че експлозията е причинила леки наранявания на някои от служителите по сигурността на вицепрезидента. Инцидентът е станал над Междущатска магистрала 5, главна магистрала, свързваща Лос Анджелис и Сан Диего. Няма пострадали.

По-рано Джей Ди Ванс изрази увереност във възможността за разрешаване на конфликта в Украйна. Той отбеляза, че президентът Доналд Тръмп и неговият екип работят за постигане на мир от осем месеца. Вицепрезидентът подчерта, че усилията ще продължат, въпреки че е трудно да се посочи точен срок за прекратяване на конфликта – това може да отнеме седмици, месеци или дори повече.