В нашата Слънчева система има още една комета ATLAS - и тя току-що стана златна след опасен танц със Слънцето.

Нови снимки показват, че наскоро откритата комета C/2025 K1 (ATLAS) е развила изненадващо златисто сияние, след като е достигнала най-близката си точка до Слънцето. Досега кометата е оставала незабелязана, до голяма степен благодарение на по-известната междузвездна комета 3I/ATLAS.

Кометата, наречена C/2025 K1 (ATLAS) , беше открита през май от астрономи от Системата за последно предупреждение за сблъсък със Земята (ATLAS), която сканира нощното небе за движещи се обекти с помощта на телескопи в Хавай, Чили и Южна Африка. Обектът до голяма степен оставаше незабелязан досега, главно поради скорошния шум около междузвездната комета 3I/ATLAS , открита от астрономите на ATLAS в началото на юли, и кометата Лемън , която беше ясно видима в нощното небе през последните седмици.