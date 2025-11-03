М истерията около междузвездния посетител в нашата слънчева система се задълбочи, след като учените го забелязаха да прави неочаквана маневра, докато се приближаваше към Слънцето.

Лабораторията за реактивно движение (JPL) на НАСА е регистрирала обекта, за който до голяма степен се смята, че е комета, показващ „негравитационно ускорение“, когато е достигнал най-близката си точка до слънцето на 29 октомври. Казано по-просто, това означава, че изглежда е било тласкано от мистериозна сила, докато се движи около Слънцето.

Този тласък не може да се обясни с гравитацията, така че изглежда нещо друго ускорява кометата и я отклонява от очакваната ѝ траектория, което някои учени смятат, че може да е знак, че обектът е космически кораб със собствен двигател, предава Daily Mail.

Според показанията на JPL, междузвездният обект, известен като 3I/ATLAS, е преминал през две основни фази в тази мистериозна маневра около нашето слънце - едната го е отблъснала от звездата, а другата го е избутала леко настрани.

Повечето учени продължават да го наричат обикновена комета от далечна Слънчева система с уникален химичен състав, който го прави да изглежда различно от космическите скали, образували се в нашата Слънчева система. Физикът от Харвард Ави Льоб отбеляза, че повечето комети получават лек тласък, когато ледът им се превръща в газ и се изстрелва като реактивен самолет, докато се приближават към слънцето, наречен „ракетен ефект“.

Въпреки това, 3I/ATLAS показва много по-голямо движение от очакваното, добавяйки към нарастващия списък от странни явления, на които астрономите са били свидетели, докато посетителят се върти около Слънцето.

Обектът също така става много по-ярък, когато се приближава до слънцето, и го прави приблизително 7,5 пъти по-бързо от нормалните комети. Освен това, повечето комети стават червени, защото повърхността им е толкова студена, че абсорбират синя светлина и отблъскват предимно червена светлина, точно както студено парче метал свети в червено, когато започнете да го нагрявате.

В случая с 3I/ATLAS обаче, астрономите са наблюдавали как предполагаемата комета става по-синя от Слънцето, когато достига перихелия, най-близката ѝ точка до звездата.

Все още може да има естествено обяснение за тези аномалии, тъй като Льоб каза, че кометата може да губи огромно количество маса , тъй като ледът кипи бурно по време на пътуването си. За да се създаде подобна промяна в цвета, 3I/ATLAS ще трябва да е загубил около 10 процента от теглото си само за един месец, причинявайки гигантски облак от газ около себе си, който телескопите би трябвало да видят през ноември и декември.

Въпреки това, Льоб каза, че негравитационният тласък и синьото оцветяване могат да идват и от горещ двигател и изкуствена светлина, излъчваща се от вътрешността на обекта.