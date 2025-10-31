Л егендарната ясновидка Баба Ванга е предсказала, че хората биха могли да влязат в контакт с извънземни и те биха могли да се появят на голямо спортно събитие. Това твърдение се появи на фона на спекулации, че мистериозен обект си проправя път към Земята, пише Daily Star.

Обектът, за който учени смятат, че може да е извънземен летателен апарат трябваше да осъществи контакт със Земята тази седмица, но ни пропусна. Въпреки това, едно сериозно предсказание предполага, че това не е краят на летящия обект, докато той обикаля нашата Слънчева система.

Според Daily Star, Баба Ванга е направила серия от зловещи предсказания за 2025 г. – включително момента, в който извънземните ще осъществят контакт с хората. Покойната българска ясновидка , починала преди повече от четвърт век, все още предизвиква вълнение с пророчествата си, които продължават да се сбъдват.

Въпреки че е загубила зрението си като дете, Баба Ванга е предвидила много глобални събития, като е направила точни прогнози, сред които терористичните атаки от 11 септември и дори Брекзит. Тя е предрекла, че Земята най-накрая ще осъществи контакт с извънземен живот през 2025 г. – и това ще се случи при най-странните обстоятелства: по време на голямо спортно събитие.

Това предсказание зловещо съвпада с неотдавнашната поява на мистериозен летящ обект, който си проправя път през нашата слънчева система. „Мистериозният извънземен космически кораб“, наречен 3I/ATLAS, озадачава учените от месеци.

Въпреки че първоначално е наричана комета, космическият обект всъщност е придобил малко по-различен външен вид и поведение в сравнение с другите. Това е привлякло вниманието на теоретичния физик от Харвард Ави Льоб, който я е нарекъл „извънземен артефакт“, който може би е на път да осъществи първи контакт.

Въпреки че се очакваше да осъществи контакт в сряда (29 октомври), той просто подмина почти незабелязано. Някои отдадоха прекъсвания в работата на Microsoft на обекта, тъй като те са се случили в същия ден, но това не е потвърдено от НАСА.

Но макар обектът да ни подмина и да се насочва към слънцето, няма да мине много време, преди да се приближи отново до нас.

До началото на декември 3I/ATLAS ще се отдалечи от близостта на Слънцето и неговото сияние и ще бъде видима отново в Северното полукълбо, като най-близкото ѝ преминаване до Земята ще се случи на 19 декември. НАСА определи, че „не представлява заплаха за Земята“ и че ще остане на разстояние най-малко 240 милиона километра от планетата. Но Льоб от месеци предупреждава, че 3I/ATLAS – НЛО с размерите на Ню Йорк – може да е „извънземен артефакт“.

И ако предсказанието на Баба Ванга за извънземните също се окаже вярно – извънземните може би са на път да се завърнат.