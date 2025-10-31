С градата на Народното събрание буквално се разпада пред очите ни! Това алармира кметът на столичния район „Средец“ Трайчо Трайков, който разкри, че е издал официално предписание към отговорните институции да вземат спешни мерки за укрепването ѝ.

По думите му фасадата на храма на българската демокрация е в стряскащо състояние – подкожушена мазилка, напукани стени, мокри петна по цокъла, дефекти около гранитните плочи, рушащи се декоративни фризове и теч на ръждива вода по металните орнаменти. „Това не е просто козметика – това е опасност и позор в центъра на София“, подчерта Трайков.

Той отправи директен сигнал към новоизбраната председателка на Народното събрание Росица Назарян: „Пожелавам ѝ успех и здраве, но се надявам да вземе проблема присърце. Нека не допускаме втори случай като стария Нотариат – емблематична сграда, оставена да умре от разруха.“

Трайков направи и любопитно сравнение с арменската столица Ереван. Тамошният префект му признал: „Не правим нищо специално срещу драсканиците – просто никой не драска.“

„А при нас, за съжаление – има“, отсече Трайков и изрази надежда, че с новия договор за видеонаблюдение поне част от вандалските посегателства в центъра ще спрат.