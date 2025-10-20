Б ившият началник на югославската армия Небойша Павкович, осъден за военни престъпления срещу цивилното население в Косово, почина днес – по-малко от месец след като беше освободен предсрочно от Хага, предаде БГНЕС.

Павкович беше осъден през 2009 г. от базирания в Хага Международен трибунал на ООН на 22 години затвор за престъпления срещу невинни хора по време на войната в Косово през 90-те години. Присъдата беше потвърдена през 2014 г., а той изтърпяваше наказанието си във Финландия.

Небойша Павкович

79-годишният Павкович се завърна в Белград в края на септември, след като беше освободен по здравословни причини, след което беше приет във военна болница.

„Той посвети живота си на служба на страната и армията, а споменът за него ще остане скъп за онези, които споделяха с него и трудните, и гордите дни“, написа сръбският президент Александър Вучич в съболезнователно писмо. Вучич е министър на пропагандата в кабинета на диктатора Слободан Милошевич. Самият Павкович е близък съратник на диктатора.

Павкович се предаде на Международния трибунал за бивша Югославия през 2005 г., след като беше издирван за ролята си като командир на Трета армия на Югославия в Косово. Според присъдата на първоинстанционния съд от 2009 г. „е имало широкомащабна кампания на насилие, насочена срещу цивилното население на косовските албанци, провеждана от сили под контрола на югославските и сръбските власти, по време на която е имало кампания на убийства, сексуално насилие и умишлено разрушаване на джамии.

През май 2022 г. съдът отхвърли искането му за по-ранно освобождаване, позовавайки се на „тежестта на престъпленията и липсата на признаци за рехабилитация“.