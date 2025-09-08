П олицейски части за борба с безредиците влязоха в сблъсъци с протестиращи, сред които и депутати, пред истанбулската централа на основната опозиционна партия в Турция – Народнорепубликанската партия (НРП), предаде АФП.
По време на сблъсъците полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне стотиците хора, събрали се късно в неделя (7 септември).
#BREAKING: Hundreds of riot police are attempting to force their way into the CHP headquarters building. #Turkey #Protest #chpistanbul #chpilbaskanlığı https://t.co/hivDOUPRTP pic.twitter.com/lWFVhGhgEx— Intel Net (@IntelNet0) September 8, 2025
Протестиращите се надяваха да попречат на съдебно назначения администратор да влезе в сградата.
Въпреки това, бившият високопоставен член на НРП Гюрсел Текин успя да проникне вътре с помощта на колона жандармерия. Полицията е задържала поне десетина души.
📢 CHP’li Milletvekillerine gazlı müdahale! pic.twitter.com/gYHP3yvKIR— T24 (@t24comtr) September 8, 2025
НРП, която постигна огромна победа над Партията на справедливостта и развитието (ПСР) на президента Реджеп Тайип Ердоган на местните избори през 2024 г. и се издига в социологическите проучвания, е подложена на нарастващ натиск от все по-голям брой съдебни разследвания за предполагаема корупция, които критиците определят като политически мотивирани.
Натискът започна сериозно през март, когато в затвора бе изпратен популярният и влиятелен кмет на Истанбул Екрем Имамоглу – смятан за единствения реален съперник на Ердоган на изборите.
TURKEY PROTESTS— Culture War Report (@CultureWar2020) September 7, 2025
🚨 Despite Turkey's protest ban, thousands opposing the Republican People’s Party (CHP) Istanbul leadership dismissal broke through police barriers to rally at the party's HQ in Istanbul
The court-ordered removal of CHP's Istanbul chair is seen as a government… pic.twitter.com/gx1xbdE2Qi
Миналата седмица съдебно решение отстрани от поста лидера на НРП в Истанбул Йозгюр Челик и неговия екип поради предполагаеми нередности на партийната конференция, която го е избрала. Ходът предизвика срив на борсата с 5,5%.
Анализатори коментираха, че това е „репетиция“ за много по-мащабна атака срещу цялото ръководство на НРП с цел отслабването ѝ като опозиционна сила.
#Protest in #Istanbul has reportedly turned into #clashes with police. Thousands of supporters of the Republican People's Party (CHP) gathered to protest a court decision to remove the party's Istanbul leadership.#Turkey #CHP #Politics pic.twitter.com/0icURlqgJl— Belarus Inside (@BelarusInside) September 7, 2025
Почти идентично дело срещу националното ръководство на партията вече се разглежда в съд в Анкара, ч чието следващо заседание е насрочено за 15 септември.
Ако искът бъде успешен, лидерът на партията Йозгюр Йозел може да бъде отстранен, предаде БГНЕС.