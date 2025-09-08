П олицейски части за борба с безредиците влязоха в сблъсъци с протестиращи, сред които и депутати, пред истанбулската централа на основната опозиционна партия в Турция – Народнорепубликанската партия (НРП), предаде АФП. 

По време на сблъсъците полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне стотиците хора, събрали се късно в неделя (7 септември).

Протестиращите се надяваха да попречат на съдебно назначения администратор да влезе в сградата.

Въпреки това, бившият високопоставен член на НРП Гюрсел Текин успя да проникне вътре с помощта на колона жандармерия. Полицията е задържала поне десетина души.

НРП, която постигна огромна победа над Партията на справедливостта и развитието (ПСР) на президента Реджеп Тайип Ердоган на местните избори през 2024 г. и се издига в социологическите проучвания, е подложена на нарастващ натиск от все по-голям брой съдебни разследвания за предполагаема корупция, които критиците определят като политически мотивирани.

Натискът започна сериозно през март, когато в затвора бе изпратен популярният и влиятелен кмет на Истанбул Екрем Имамоглу – смятан за единствения реален съперник на Ердоган на изборите.

Миналата седмица съдебно решение отстрани от поста лидера на НРП в Истанбул Йозгюр Челик и неговия екип поради предполагаеми нередности на партийната конференция, която го е избрала. Ходът предизвика срив на борсата с 5,5%.

Анализатори коментираха, че това е „репетиция“ за много по-мащабна атака срещу цялото ръководство на НРП с цел отслабването ѝ като опозиционна сила.

Почти идентично дело срещу националното ръководство на партията вече се разглежда в съд в Анкара, ч чието следващо заседание е насрочено за 15 септември.

Ако искът бъде успешен, лидерът на партията Йозгюр Йозел може да бъде отстранен, предаде БГНЕС.

