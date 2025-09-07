Р уските сили атакуваха тази сутрин Одеса, като поразиха черноморския град в Украйна с балистична ракета. Местните канали в приложението „Телеграм“ съобщават за грохот на експлозии и ударена жилищна сграда.
Сирените за въздушна тревога за тази атака бяха задействани в 5:59 ч. местно време (също и българско), а взривът отекна в 6:06 ч.
По-рано тази нощ кметът на Одеса Генадий Труханов написа в "Телеграм", че над 15 руски дрона атакуват Одеса.
Регионалните власти призоваха жителите на Одеса незабавно да се укрият в бомбоубежища.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна, предаде БТА.
В самия град Одеса живеят 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че през първите пет дни на септември Русия е използвала над 1300 дрона, почти 900 насочени бомби и до 50 ракети в нападения срещу различни части на Украйна, включително Одеса.
Удари по Киев
Руска ракетна атака тази нощ срещу украинската столица Киев отне живота на дете и млада жена, съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.
След нападението на последния етаж на административна сграда в столичния Печерски район е пламнал пожар, каза на свой ред началникът на градската военна администрация на Киев Тимур Ткаченко в публикация в социалните мрежи.
Тялото на детето, което е било на 1 година, бе открито под развалините, уточни Ткаченко, цитиран от Асошиейтед прес.
Ракетната атака прекъсна енергоснабдяването на някои места в Киев. Ройтерс и АП информират, че гъст дим се издига в центъра на столицата на Украйна над сградата на седалището на украинското правителство в Печерски район, в която се намират кабинетите на министрите.
Тази нощ Украйна и Русия си размениха удари с дронове, след които се разразиха пожари. Жилищни сгради в украинската столица Киев бяха сериозно повредени и освен двете жертви още 11 души са ранени, съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от ДПА.
През нощта експлозии имаше също така и в градовете Одеса, Харков, Днепър (Днипро на украински език), Запорожие и Кривой Рог.