А мериканският президент Доналд Тръмп е наредил на морските тюлени, най-елитната специална част във Военноморските сили на САЩ, да изпълнят катастрофална мисия на севернокорейска земя.

Тръмп праща военни в "най-опасния град в света"

Одобреният от Тръмп план за изпращане на военни в Северна Корея, за да шпионират лидера Ким Чен Ун, е довел до убийства на цивилни от страна на американците, според сензационен доклад.

Мисията, осъществена в началото на 2019 г. по време на първия мандат на Тръмп, е възложила на Червения ескадрон на SEAL Team 6 задачата да се промъкне до бреговете на изолираната държава с мини подводници, за да постави електронно устройство, което би позволило на САЩ да прихванат комуникациите на Ким, съобщава The New York Times.

Но докато тюлените били на брега, те забелязали малка лодка, в която влизал един човек. Вярвайки, че лодката може да е на силите за сигурност на Северна Корея, американският екип открил огън, убивайки двама или трима души.

Когато тюлените се приближили, за да потвърдят убийствата, те открили, че мъжете са цивилни, които просто са ловили миди, съобщава The New York Times. Осъзнавайки грешката си, членове на „Червената ескадрила“ – същата част, която уби Осама бин Ладен в Пакистан през 2011 г. – извадили телата от водата, за да не бъдат открити от севернокорейските власти.

Северна Корея никога публично не е признавала смъртните случаи, а американските власти остават несигурни дали режимът някога е научил какво се е случило преди шест години, според доклада.

МАСОВО НЕДОВОЛСТВО: Пентагона скочи срещу Тръмп!

The New York Times отбеляза, че няколко фактора може да са допринесли за фаталната грешка. Комуникациите са били блокирани, когато тюлените са се приближили до бреговата линия, което означава, че не са имали начин да открият хора наблизо до пристигането си. Те не са могли да използват дронове, както обикновено, за да сканират района, и вместо това са разчитали на сателити и шпионски самолети на голяма надморска височина, за да изпращат изображения, но не са могли да бъдат предавани в реално време.

Затъмнението също така попречило на тюлените на земята да се свържат с командира на мисията, който останал на борда на по-голяма подводница на километри разстояние. Очилата за нощно виждане на тюлените също били проектирани да откриват топлина, което означавало, че те не биха забелязали рибарите, тъй като неопреновите им костюми, носени по време на гмуркането им за миди, били охладени от ледената морска вода.

Според медията преди тюлените да влязат в зоната без комуникации, Тръмп е трябвало лично да даде окончателното одобрение за мисията. Неуспешната операция била подложена на серия военни проверки по време на първия мандат на Тръмп. Следователите заключили, че тя е била оправдана съгласно правилата за водене на бойни действия и заявиха, че смъртните случаи са част от верига от „неприятни събития“, които не е могло да бъдат предвидени или избегнати. Констатациите след това били класифицирани и никога не бяха оповестени публично.