П реименуването на Министерството на отбраната на САЩ (Пентагон) на „Министерство на войната“ може да струва на Вашингтон милиарди долари. Това твърди Politico, позовавайки се на свои източници.

Както отбелязва изданието, в момента много служители на Пентагона са открито недоволни и дори ядосани от преименуването на ведомството. Тъй като подобни промени не помагат по никакъв начин за решаването на належащи проблеми, а изискват колосални разходи.

„Нещо повече, нашите противници биха могли да го използват, за да представят Съединените щати като подстрекател на война и заплаха за глобалната стабилност“, каза неназован бивш служител на Пентагона.

Подчертава се, че символите на Министерството на отбраната на САЩ ще трябва да бъдат премахнати от над 700 хиляди обекта в 40 държави и 50 щата на САЩ.