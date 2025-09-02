Н ад 1000 души са загинали при свлачище в село в суданския регион Дарфур, съобщи суданска бунтовническа групировка, която контролира района, цитирана от АП.
A #landslide destroyed the village of Tarasin in Sudan’s Central #Darfur region, killing an estimated 1,000 people, according to the Sudan Liberation Movement-Army. https://t.co/699PJHchbG— AlertMedia (@alertmedia) September 2, 2025
Това е едно от най-тежките природни бедствия в страната досега. По думите на бунтовниците селището е било "напълно заличено от лицето на земята". Трагедията се е разгирала в неделя в село Тарасин, в Централен Дарфур, след продължили няколко дни проливни дъждове.
Estas montañas sirven de refugio para decenas de miles de personas que huyen de la violencia en la conflictiva región de Darfur. https://t.co/FnnxE00ZiX— NotiCel (@noticel) September 2, 2025
Лидерът на групировката Абдел Уахид Нур призова международната общност и ООН за спешна помощ, тъй като "бедствието е сериозно и би било трудно да се опише с думи".
A landslide in Sudan’s western Darfur flattened the mountain village of Tarasin, with as many as 1,000 people feared dead.— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 2, 2025
Triggered by days of heavy rain, only one person is believed to have survived. Al Jazeera’s @Md_Vall explains what we know so far. pic.twitter.com/vdODLQR3p0
Правителственият Суверенен съвет на Судан изрази съболезнования за смъртта на жителите и обяви, че са вече мобилизирани всички възможни ресурси за подпомагане на района, предаде БТА.
Sudan'daki toprak kaymasında 1000 kişi can pic.twitter.com/cy80nZlYWR— fidan gül 🇹🇷 RTE 🇹🇷 (@fidanngull) September 2, 2025
Местен фермер разказа, че в последните седмици валежите били изключително интензивни, а районът около Тарасин бил най-силно засегнат. "Селото и жителите му просто изчезнаха. Това е трагедия, каквато никога досега не сме преживявали", каза той.
Селото се намира в централната част на планините Мара - вулканичен масив, чийто най-висок връх достига над 3000 метра. Регионът, признат за част от световното природно наследство, се отличава с по-ниски температури и значително по-силни валежи в сравнение с околните райони.