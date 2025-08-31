Р уският президент Владимир Путин и китайският му колега Си Дзинпин обсъдиха последните руско-американски контакти в Тианджин, Китай.

Това заяви в неделя помощникът на президента Юрий Ушаков, цитиран от "Интерфакс".

"Да, нашият президент, разбира се, разговаря много детайлно с китайския президент. Те седнаха заедно и успяха да разговарят активно и много ефективно. Включително, както ми каза нашият президент, бяха обсъдени последните контакти с американците", каза той пред репортери.

По-рано се проведе гала прием, организиран в чест на гостите, пристигнали за срещата на върха на ШОС.

Припомняме, че Путин пристигна в Китай в неделя сутринта. Руският президент ще остане в Китай четири дни. В понеделник той ще участва в срещата на върха на ШОС, а също така ще проведе редица двустранни контакти със световни лидери в "кулинарните" ѝ рамки.

След това Путин ще пътува до Пекин, където ще направи официално посещение и ще продължи маратона от двустранни разговори.

Официалното откриване на срещата на върха на ШОС ще се състои на 1 септември, но в неделя лидерите на държавите членки, държавите наблюдатели и партньорите по диалога, както и главите на поканените държави, ще се съберат за вечеря.