П резидентът на Русия Владимир Путин заяви, че въпросът за евентуалното връщане на историческото име „Сталинград“ на град Волгоград трябва да бъде решен от самите местни жители. Изявлението бе направено по време на среща с лидерите на парламентарните фракции, предаде ТАСС.

„Трябва да помислим за това. Местните жители да решават“, подчерта Путин, като намекна, че обсъждането на темата е възможно на национално ниво, но не бива да се налага отгоре.

Волгоград носи името Сталинград между 1925 и 1961 г. и е световно известен със Сталинградската битка през Втората световна война – едно от най-решаващите сражения в историята. Промяната на името отново би имала силен символичен заряд, като мненията в Русия по въпроса остават разделени.

Коментарът на Путин идва в момент, когато историческата памет и националната идентичност все по-често са тема на обществени дискусии в страната.